سلطنة عمان تسجل 284 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عمان اليوم 284 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 4625 .

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 80 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين ، و 204 لغير العمانيين ، مشيرة إلى أن 1350 حالة تماشلت للشفاء .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مفاجأة صادمة حول الوفيات جراء وباء "كورونا" في بريطانيا

دراسة صينية تكشف نشاط "كورونا" مرة أخرى لدى 15 في المائة من الحالات