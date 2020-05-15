سلطنة عمان تسجل 284 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عمان اليوم 284 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 4625 .
وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 80 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين ، و 204 لغير العمانيين ، مشيرة إلى أن 1350 حالة تماشلت للشفاء .
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