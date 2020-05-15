الهند تعلن عدد الوفيات بفيروس كورونا يصل إلى 2649 حالة والإصابات 81970

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد إلى 2649 حالة وعدد الإصابات إلى 81970 حالات.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار كورونا أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس في حين تم تسجيل 3967 إصابة جديدة، مفيدة أن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 27920 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1019 شخصا بالإضافة إلى إصابة 27524 آخرين حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 586 حالة وفاة و9591 إصابة، علما أن هذا الوباء العالمي أصاب 33 ولاية هندية.

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