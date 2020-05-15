تسجيل 56 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان اليوم 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16212 ، والوفيات الى 713 حالة".

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