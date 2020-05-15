الفلبين تتجاوز 12 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الفلبين اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها تجاوز حاجز 12 ألف حالة فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.
و قالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات و رصد 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.
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