الفلبين تتجاوز 12 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الفلبين اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها تجاوز حاجز 12 ألف حالة فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

و قالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات و رصد 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091 حالة.

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