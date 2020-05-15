طرق علاج بسيطة وسريعة في المنزل للدغة "النمل" تعرف عليها

تعاود الحشرات الظهور بكثافة مع اقتراب فصل الصيف، ما يسبب الإزعاج من الحشرات المنزلية وعلى رأسها النمل بما لها من لدغة مؤلمة، وفي هذا الشأن عرض موقع "dailymedicalinfo" طرق علاج بسيطة وسريعة في المنزل للدغة النمل، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية.

- ضع كيس ثلج على موضع اللدغة، لمدة 15 دقيقة بعدها قم بإزالته، ويفضل وضع الثلج داخل قماشة أو كيس، حتى لا يصاب الجلد بالتلف.

- إن كانت اللدغة في أحد الأطراف مثل الساقين أو الذراعين، ارفع الطرف حتى تقلل من حدة التورم، مع دهن الكريمات المتاحة في النزل التي تحتوي على مواد مضادة للالتهاب مثل الهيستامين، حيث تسهم في تخفيف الحكة.

- وإذا اتبعت الطرق المنزلية لعلاج لدغة النمل ولم تتحسن حالتك، يمكنك استخدام مطهر لتنظيف مكان الإصابة والتخلص من البكتيريا.

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- ويحظر استخدام أدوات معدنية مثل الدبوس للتخلص من القيح حتى لو وضعت على النار أو تم استخدام الكحول معها إذ أن هذا التصرف قد يسبب بعض المشاكل الصحية.

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