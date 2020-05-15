فيديو.. مفيش مدارس ولا جامعات ولا سينما وكافيهات .. خطة التعايش مع كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى عن الخطة التى وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وهذه الخطة مقسمة لمجموعة مراحل، كل مرحل منها ستشهد مجموعة إجراءات. المرحلة الأولى ستكون فيها الإجراءات شديدة وتستمر حتى انخفاض حالات الإصابة لمدة أسبوعين متتاليين. أما المرحلة الثانية ستشهد اجراءات متوسطة تبدأ بعد انتهاء الأولى وتستمر لمدة 28 يوما، أما المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون اجراءاتها مخففة وتبدأ بعد نهاية المرحلة الثانية وتستمر حتى انخفاض مخاطر الوباء Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض بمزيد من التفاصيل إجراءات تلك المراحل:

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