شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب الاستثنائى... توفى بسبب كورونا بعد ٤٠ عام في خدمة المرضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان يعشق عمله ويضحى من أجل غيره لم يستسلم يوم واحد لذلك لقبوه بـ "الطبيب الاستثنائى"، فبعد 40 عاما فى خدمة المرضى وتفانيه فى العمل توفى بسبب اصابته بفيروس كورونا.وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية توفى الدكتور كرامات ميرزا الذى يبلغ من العمر 84 عاما بعد اصابته هو وزوجته الممرضة استيل التى تبلغ من العمر 71 بفيروس كورونا.

تعافت زوجته بعد اصابتها بالفيروس ولكنه لم يستطع مقاومة المرض وتوفى ، ويعتبر الدكتور ميرزا ​​، المقيم في كلاكتون أون سي في إسيكس ، خامس طبيب من المقاطعة يموت بسبب فيروس كورونا.



الطبيب وزوجته

وقالت زوجته:"لقد تركت البلدة بأكملها في حالة صدمة وحزينة ، ولا أصدق ذلك ،لم يكن رجلًا عاديًا ، كان رجلًا استثنائيًا واستثنائيًا ومذهلًا ، كان بلا خوف وجرأة على الإطلاق وكان لديه خبرة هائلة".

واضافت، "لقد عمل بلا نهاية من أجل هيئة الخدمات الصحية وبدون توقف ، وكان معروفًا ومحبوبًا من قبل الجميع وأحبه جميع موظفيه ومرضاه،عاش زوجي حياة مذهلة ، وكان مهمًا جدًا داخل المجتمع ، وأريد أن يعرف سكان كلاكتون كيف كان رجلاً مذهلاً."

قابلت إستيل زوجها في حفلة طبيب في عام 1969 ، عندما كانت تتدرب لتصبح ممرضة ، وتزوجا بعد ذلك بثلاث سنوات وكان لديهما ابن وابنة معًا.

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الطبيب

والدكتور ميرزا ​​، الذي أكمل درجتين طبيتين حيث لم يتم التعرف على أول شهادة له في المملكة المتحدة ، كان أيضًا والدًا لابن وابنة من زواجين سابقين.

من المعروف أنه من أوائل الأطباء الآسيويين الذين يعملون في كلاكتون ، بالإضافة إلى خبرته في الممارسة العامة ،عمل ​​أيضًا كمساعد إكلينيكية في التخدير في مستشفى كولشيستر لمدة 20 عامًا ، بالإضافة إلى مساعد سريري في طب التوليد في مستشفى كلاكتون لمدة 20 عامًا.

على الرغم من عمره في وقت وفاته المفاجئ ، قالت زوجته ​​إن زوجها كان رجلاً يتمتع بصحة جيدة وقد تغلب على العديد من الشدائد طوال حياته، شخصيته الشجاعة والإيجابية وحب الحياة جعلته يعتقد أنه لن يصاب بالفيروس ، وإذا فعل ذلك ، فسوف يتغلب عليه كما لو كان لديه كل شيء آخر.

وتابعت "لقد خدع الكثير من حالات الموت وقصة حياته مناسبة لكتاب - لقد تم اختطافه ، وكان أسير حرب وهاجمه خنزير بري".

قال الدكتور إد جارات زميله فى العمل: نشعر بحزن عميق عندما علمنا بوفاة الدكتورة ميرزا ​​، وهو طبيب محترم ومحبوب للغاية خدم المرضى في مجتمعه المحلي لأكثر من أربعة عقود.