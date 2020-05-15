شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات أمريكا تفاضل بين مرضى كورونا لتلقى دواء ريمديسفير بسبب نقص الكميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعانى الولايات الأمريكية والمستشفيات بها من أزمة حقيقية لاتخاذ قرار صعب لتحديد المرضى الذين سيتلقون عقار ريمديسفير نظرا للنقص الشديد في الكميات المتاحة، والتي تم البدء في توزيعها الأسبوع الماضى على عدد من الولايات الذين يتلقون هذا الدواء المضاد للفيروسات، ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE لا يزال هناك عدد أكبر بكثير من مرضى فيروس كورونا مقارنة بالجرعات المتاحة من الدواء.

في الأسبوع الماضي ، بدأت الحكومة في توزيع ريمديسفير مباشرة على المستشفيات، وبعد أن تم توزيع التوزيع الكمية الأولي من الأدوية على المستشفيات تعرض المسئولين لانتقادات شديدة ، وبدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في شحن الدواء إلى وكالات الصحة الحكومية ، التي ستقرر أي المستشفيات ستحصل على الدواء، ولم يتم إيضاح لماذا تلقت بعض المستشفيات التي لديها عدد قليل من مرضى كوفيد 19 الدواء ، في حين أن المستشفيات الأخرى التي تضررت بشدة من الوباء لم تتلق أي جرعات من الدواء.

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وبعد أن عبر الأطباء والمستشفيات عن غضبهم ، قررت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) إعطاء مصمم للوكالات الصحية الحكومية والسماح لهم بإدارة توزيعه، وقالت وزارة الصحة في بيانها الصحفي إنها توزع الدواء على "مناطق البلاد الأكثر تضررا من الوباء" ، لكنها لم تحدد كيف تم اتخاذ هذا القرار.

اعتبارًا من الشهر الماضي ، لا يوجد سوى عدد كافٍ من الدواء في العالم لحوالي 140ألف مريض ، وفقًا لشركة الأدوية جلعاد ساينس، وقد تم حجز حوالي 55 % من هذه الكمية للولايات المتحدة، وتعمل جلعاد على تصنيع المزيد من الأدوية ، بهدف التمكن من علاج مليون مريض بحلول ديسمبر من هذا العام.

كما وقعت الشركة اتفاقية ترخيص مع شركة الأدوية Mylan ، والتي ستقوم بتصنيع وتوزيع الدواء على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وإلى أن يزداد توافر الدواء بشكل كبير ، تُترك المستشفيات لتحديد المرضى الذين يحصلون على الدواء وأيهم لا يحصلون عليه.