شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ادمان ألعاب الفيديو يزيد من الإصابة بالاكتئاب والعدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة جديدة أن إدمان العاب الفيديو يصيب واحدا من كل 10 لاعبين ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية وسلوكية، حيث أكد علماء علم النفس الأمريكيون أن 10 % من اللاعبين يلعبون بطريقة ضارة أو تسبب عواقب سلبية طويلة المدى.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية في دراسة استقصائية للمراهقين أظهر مدمنى العاب الفيديو مستويات أعلى من الاكتئاب والعدوان والخجل واستخدام إشكالي للهاتف والقلق عند دخولهم العشرينات من العمر.





يعتقد الباحثون أن دراستهم التي تستمر لمدة ست سنوات ، وهي أطول دراسة على الإطلاق حول إدمان ألعاب الفيديو ، تشير إلى أنه يجب أن يكون هناك وسيط صحي عندما يتعلق الأمر بالألعاب ، خاصة أثناء فترة الاغلاق الخاصة بوباء فيروس كورونا.

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وأضاف الباحثون أن اللاعبين الشباب في جميع أنحاء العالم قد يقضون وقتًا أطول في لعب ألعاب الفيديو بسبب إغلاق المدارس وهو ما يعرضهم لإدمان هذه الألعاب مما يسبب عواقب نفسية وصحية، وقالت الكاتبة الرئيسية سارة كوين ، أستاذة الحياة الأسرية بجامعة بريجهام: "الهدف من هذه الدراسة بالذات هو النظر في التأثير طويل المدى لوجود علاقة معينة بألعاب الفيديو وماذا تفعل لشخص ما بمرور الوقت".

ولمعرفة التأثير قام الباحثين بفحص مسارات لعبة الفيديو المرضية عبر ست سنوات، من مرحلة المراهقة المبكرة إلى مرحلة البلوغ الناشئة، و تم تحديد طريقة لعب الفيديو المرضي من قبل الباحثين على أنها الوقت المفرط الذي يقضيه في لعب ألعاب الفيديو ، وصعوبة الانفصال عنها وتعطيل الأداء الصحي بسبب الألعاب .

وأعرب الباحثون عن قلق متزايد من أن قضاء الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفيديو مرتبط بنتائج نمو سلبية على سبيل المثال ، بسبب الاتصال الاجتماعي المحدود والعزلة.