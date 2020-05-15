شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات للمتعافين من كورونا بهونج كونج للتبرع بالبلازما لعلاج مصابى الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناشد الصليب الأحمر في هونج كونج المتعافين من فيروس كورونا بالمدينة للتبرع بالبلازما لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الاصابه بكوفيد 19 مؤكدين أنه يمكن أن يحسن حالتهم بشكل كبير.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post منذ أن بدأت خدمة نقل الدم التابعة للصليب الأحمر في جمع البلازما منذ حوالي أسبوعين تم التبرع بثلاث علب دم فقط ، من قبل ثلاثة مرضى تم شفائهم.

وقد تم بالفعل إعطاء البلازما من عبوتين من العبوات الثلاث للمرضى عن طريق نقل الدم ، حيث قال الرئيس التنفيذي للخدمة الدكتور لي تشوك كونج إن لها تأثيرًا مشجعًا.

وأوضح "لى" أن نقل بلازما المتعافين الى المرضى ساعد في تم تقليل الحمل الفيروسي للمرضى بشكل كبير، قائلا" ما يقلقني أكثر هو ما إذا كان سيكون هناك المزيد من مرضى فيروس التاجي في المستقبل ، مشيرا إلى عودة ظهور الحالات مرة أخرة وهو ما يؤكد أن الفيروس سيبقى على المدى الطويل ويجب الاستعداد لذلك".

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وجد باحثون في جامعة هونج كونج ، بقيادة البروفيسور إيفان هونغ فان فانجاي ، مؤخرًا أن بلازما الدم من الناجين من الفيروس التاجي يمكن أن تقتل 99 % من الفيروس في المرضى الذين لا يزالون يقاتلون كوفيد 19 ، لأنها تحتوي على الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة عدوى.

وفي ووهان ، المدينة الصينية الواقعة في البر الرئيسي والتي كانت المركز الأولي لتفشي المرض القاتل ، وجدت تجربة أولية على 10 مرضى أنها خففت أعراضهم بشكل ملحوظ في غضون أسبوع.

في الأسبوع الماضي ، قال هونغ إن المريض الذي عولج بالبلازما ، بعد أن كان في حالة خطيرة ، تحسن بما فيه الكفاية ليُخرج من جهاز التنفس الصناعي.

وقال لي من الصليب الأحمر إن العديد من الناجين من الفيروس التاجي كانوا مترددين حتى الآن في التبرع لأنهم قضوا مثل هذا الوقت الطويل في المستشفى ، الذين تعافوا الآن ، يريدون فقط مواصلة حياتهم، ولكن لا يستطيع كل مريض يتم شفائه التبرع بالبلازما فالمتبرع المثالي يجب أن يتراوح عمره بين 18 و 60 عاما ، ووزنه 60 كيلوجراما على الأقل وليس لديه أمراض مزمنة، وأكد مسئول الصليب الأحمر بهونج كونج أن البلازما من امرأة حامل يمكن أن تسبب مشاكل في الرئة لمرضى الفيروس التاجي.