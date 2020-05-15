نائبة أميركية تتهم الصين بنشر فيروس "كورونا" عن عمد

أكدت النائبة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، ليز تشيني، أن انتشار فيروس كورونا المستجدّ، دوليا كان قرارًا استراتيجيا اتخذته الصين لضمان أن يعاني الجميع من أزمة اقتصادية، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز"، وتأتي تصريحات "تشيني" بعدما شن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هجوما عنيفا على الصين، ملمحا إلى تعمد الصين نشر فيروس كورونا لأسباب تجارية، قالت

وذكرت أنه "لم يعد بإمكان الصين البقاء وسط مجتمع الدول المتحضرة بسبب السوء الذي تسببت به"، جاء ذلك خلال حديثها في برنامج "فوكس أند فراندس" الذي يبث على شبكة فوكس نيوز، مؤكدة أن الحزب الشيوعي الصيني بحاجة إلى المساءلة عن السماح عمدا لـكوفيد 19 بالانتشار عالميا من أجل إلحاق الأذى الاقتصادي بباقي الدول، وذلك ردا على سؤال حول مساءلة الصين عن الوباء.

هذا وتم تعيين تشيني مؤخرًا في فريق عمل تابع للحزب الجمهوري، تم تشكيله لتطوير الأفكار والسياسات والاستراتيجية التشريعية لمكافحة التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني على الولايات المتحدة.

وتسبب تفشي الوباء بتبادل الاتهامات بين البلدين حول التعامل مع جائحة كورونا، وأُعلنت أولى الإصابات بفيروس كورونا أواخر ديسمبر في ووهان، وأصاب الوباء ما يقرب من 4.3 مليون شخص، حسب إحصاءات رويترز، وتسبب في وفاة أكثر من 291 ألف شخص.

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