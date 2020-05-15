التوصل إلى سائل يقتل فيروس كورونا في الفم

كشف تقرير بموقع ديلي ميل عن قدرة غسول الفم على قتل فيروس كورونا المستجد قبل انتقاله إلى الخلايا البشرية بشكل سريع وفعال.

فيروس كورونا المستجد مصنوع من بروتين ومحاط بطبقة مخاطية يمكن للمواد الكميائية قتلها والتخلص من هذه الطبقة الدهنية قبل اقتحامها جسم الانسان ويمنع دخول وتكاثر الفيروس في الفم.

وأفادت الدراسة بأن غسول الفم الذي يستخدم في المضمضة لديه القدرة على قتل الخلايا الدهنية، ولكن العلماء يبحثون عن مدى قدرة الانواع الموجودة حاليا بالسوق للبدء في التجارب السريرية.

ويأمل الباحثين في سرعة تجربة غسول الفم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، نظرا لصعوبة الابحاث التي تجرى هذة الفترة للوصول إلى لقاح يقضي على فيروس كورونا، الذي أدى إلى إصابة ووفاة الملايين حول العالم

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