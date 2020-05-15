وفيات كورونا العالمية تتجاوز 300 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء أعدته "رويترز" أن الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوزت 300 ألف، الخميس، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 4.5 مليون، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ربع إجمالي الوفيات.

كما سجلت المملكة المتحدة وإيطاليا 10-11% لكل منهما، وشكلت كل من فرنسا وإسبانيا 9%.

وعدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في 4 أشهر فقط بات الآن يعادل نحو ثلاثة أرباع الوفيات السنوية جراء مرض الملاريا، أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم.

ورغم أن المنحنى الحالي لـ"كوفيد-19" أقل بكثير من الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت عام 1918 وأصابت ما يقدر بنحو 500 مليون وقتلت 10% على الأقل من المرضى، فإن خبراء الصحة العامة يخشون أن تكون البيانات المتاحة لا تعكس بشكل كامل التأثير الحقيقي للجائحة.

وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" في 10 يناير/كانون الثاني بمدينة ووهان الصينية.

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واستغرق الأمر 91 يوماً ليتجاوز عدد الوفيات 100 ألف و16 يوماً أخرى ليصل إلى 200 ألف، وفقا لإحصاء رويترز للبيانات الرسمية من الحكومات، وتطلب الأمر 19 يوما أخرى للوصول إلى 300 ألف حالة وفاة.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بينما سجلت بريطانيا وإيطاليا أكثر من 30 ألف حالة لكل منهما، وسجلت فرنسا وإسبانيا أكثر من 27 ألف حالة لكل منهما.

وتأتي البرازيل كسادس أعلى دول العالم من حيث عدد الوفيات بفارق كبير، إذ سجلت 13149 وفاة، لكن معدل الوفيات لديها يرتفع سريعا، وأعلنت السلطات عن حوالي 700 حالة وفاة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وأعداد الوفيات في أنحاء آسيا والشرق الأوسط أقل بكثير برغم الكثافة السكانية العالية ومستوى الرعاية الطبية الأقل عادة، فيما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.