بريطانيا توافق على تصنيع اختبار الأجسام المضادة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولو صحة، الجمعة، إن بريطانيا منحت الضوء الأخضر لشركة "أبوت لابوراتوريز" لتصنيع اختبار الجسم المضاد لـ"كوفيد-19" بعد فترة وجيزة من منحها نفس الموافقة لشركة روش هولدنج السويسرية للأدوية.
وتدرس الكثير من الدول إجراء فحوص جماعية للأجسام المضادة باستخدام ملايين الأجهزة كوسيلة لتسريع وتيرة إعادة فتح الاقتصادات التي تضررت بشدة بفعل إجراءات العزل العام وكذلك لوضع إجراءات تباعد اجتماعي أكثر ملاءمة للأوضاع.
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