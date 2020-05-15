شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حد فى ثانوية عامة.. أطعمة مهمة فى رمضان تساعده على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التركيز من أهم الاشياء التى يحتاجها طلاب الثانوية العامة مع اقتراب موعد الامتحانات، ولكن مع انتشار فيروس كورونا والتغيرات التى حدثت فى الفترة الاخيرة يعانى الكثيرون من التوتر الشديد والقلق وعدم القدرة على التركيز، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الاطعمة التى ينصح الامهات بإعطائها لأبنائها فى رمضان لتساعدهم على التركيز أثناء المذاكرة والامتحانات.

وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

1:ينصح بتناول الأطعمة الدهنية ومنها سمك السلمون والتونة والسردين وغيرها من الاسماك الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والتركيز والنشاط.

2:القهوة، تحتوى القهوة على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والكافيين التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركز ويعزز المزاج العام.

3:التوت من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعى والعصبى والتى تساعد على تنشيط الذاكرة.

4:ينصح بوضع الكركم فى الوجبات اليومية وذلك لفوائده العديدة على صحة الجسم وتنشيط الذاكرة.

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5:البروكلى، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى والجسم ، كما يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على التركيز والنشاط.

6:الشيكولاتة الداكنة، من الاطعمة التى يفضلها الكثيرون وتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط.

7:المكسرات، ينصح باعطائها للطلاب دائما حيث تحتوى المكسرات على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتساعد على التركيز.