شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كيف نقوى الجهاز المناعى الداخلى ونحميه من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار الفيروس التاجي كورونا، يسعى الكثيرون للحصول على أفضل الحيل لتقوية الجهاز المناعي في الجسم، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف على الجهاز المناعي الداخلي، وطرق لتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو الجهاز المناعي الداخلي؟

الجهاز المناعي الداخلي له دور مهمة في صحة وحياة الأشخاص، فهو يعمل علي مكافحة الفيروسات التي تهاجم الجسم، ويجب الحفاظ علي التوازن الجيد في الجسم حتى يعمل الجهاز المناعي في الجسم بشكل قوي.

ويعد الجهاز المناعي الداخلي هو الأساس في الوقاية من الفيروسات التي يصاب بها الجسم، ويساعد في التغلب علي أي نوع من العدوى.

ما هي الأشياء التي تعرض الجهاز المناعي للضعف؟

هناك العديد من الأشياء التي تزيد من فرص تعرض الجهاز المناعي للضعف، ومنها:

-التوتر والقلق العدو الأساسي للجهاز المناعي، والذي يزيد من فرص التعرض لضعفه، وزيادة فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، فالمشاعر السلبية لها دور كبير في ضعف عمله، ولذا عليك التحكم في انفعالاتك، والتقليل من الشعور والإصابة بالتوتر والقلق والضغوط النفسية.

-الإصابة بالأمراض المزمنة تزيد من فرص ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير وملحوظ، ولذا عليك المتابعة المستمر عند الطبيب لتنظيم نسبة هذه الأمراض.

-قلة النوم تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعي، ويجب القيام بتوقيته عن طريق أخذ قسط كافي من النوم.

Advertisements

-السمنة تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بضعف في الجهاز المناعي للجسم، ولذا عليك التخلص من الوزن الزائد.

-التدخين له دور كبير في ضعف الجهاز المناعي، ولذا يجب تجنبه والإقلاع عنه.

ما هي النصائح لتقوية الجهاز المناعي؟

هناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها، لتقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه للضعف، ومنها:

-الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية كفيتامين سي وب ود وأ، وأيضا عنصر الحديد والزنك والفسفور، والكالسيوم، فجميع هذه العناصر لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

-أخذ قسط جيد وكافي من النوم.

-الإكثار من تناول الماء له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

-زيادة ممارسة النشاط والحركة لأنها تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.