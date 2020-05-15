السودان يسجل 146 إصابة جديدة بكورونا

مرتضى كوكو - الخرطومالجمعة 2020/5/15 08:32 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة في السودان، الجمعة، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1964 حالة.
وأشارت الوزارة في تعميم صحفي، إلى ارتفاع الوفيات بكورونا لـ91 حالة وفاة بعد تسجل حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19، 205 حالة.
وأوضحت أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا، تم تسجيلها في ولايات الخرطوم، الجزيرة، القضارف، كسلا، شرق دارفور.
وقالت إن فيروس كورونا انتشر في ولايات السودان الـ18، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.
وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في كافة المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلاً بالولايات، كما جرى تمديد حظر التجوال الشامل في العاصمة لمدة 10 أيام تنتهي الإثنين المقبل.
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