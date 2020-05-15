تعرفي على أهم وأبرز فوائد حمص الشام السبعة

يعد حمص الشام أكثر أنواع الحمص انتشارا، وسمي بذلك لأنه كان يزرع في منطقة الشرق الأوسط، والبحر الأبيض المتوسط فقط، ثم انتشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بسبب أطباقه اللذيذة الطعم، والحمص ينتمي إلى عائلة البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس، وسوف نتناول في هذا المقال من بنات One فوائد حمص الشام العديدة والعناصر الغذائية التي يحتوي عليها.

فوائد حمص الشام

يحتوي حمص الشام على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مما يجعل لتناوله العديد من الفوائد الصحية للجسم، وإليك أهمها:

• يحتوي الحمص على مستويات عالية من الحديد، الزنك، الفوسفور، وفيتامين ب، وجميعها فيتامينات هامة للأشخاص النباتيين الذين يفتقرون للعديد من العناصر الغذائية نتيجة عدم تناولهم للمنتجات الحيوانية.

• يساعد تناول الحمص في تحقيق التوازن بين مستويات الكوليسترول غير الصحية، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب المزمنة بطرق عديدة.

• يساعد في إنقاص الوزن الزائد، حيث أنه يحتوي على العديد من الألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع والتقليل من تناول الطعام الذي يسبب زيادة الوزن الضار.

• يساهم بشكل فعال في علاج الإمساك بفضل محتواه العالي من الألياف التي تساعد في عملية الهضم الصحي، كما يقلل من أعراض القولون العصبي.

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• يساعد على تجديد أنسجة الجسم وبناء العضلات والعظام، لذلك يتناوله معظم لاعبي كمال الأجسام.

• من أهم فوائد حمص الشام لمرضى السكري بشكل خاص، الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

• تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في التقليل من الجذور الحرة، التي تسبب الإصابة بسرطان القولون.

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