تعرف على بعض الحيل التي تحميك من مرض السكرى والسكتات الدماغية

القاهرة - لايف ستايل
هل تحاولين إنقاص وزنك أطعمة صحية مليئة بالألياف يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى فهى تساعد على تعزيز فقدان الوزن، وتقليل الرغبة الشديدة غير المرغوب فيها، وخفض مستويات السكر في الدم، ومكافحة الإمساك، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والإمساك..إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
1. الكمثرى
هي فاكهة شائعة لذيذة ومغذية. يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والتي تبلغ حوالي 9.9 جرامًا.
2. الأفوكادو
يمتلئ الأفوكادو بالدهون الصحية إلى جانب مصادر جيدة من الألياف. يحتوي على الألياف مما يجعله يصل إلى 10.5 جرام لكل كوب.
3. التوت
يحتوي التوت مثل التوت وبلاك بيري على مستويات عالية من الألياف حوالى 8 جرام من الألياف.
4. التين
هو أيضا مصدر كبير للألياف. تتمتع التين بتوازن مثالي بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان
5. الشوفان
هو أحد أفضل مصادر الألياف ، ويتكون من ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. يمكن تناولها بطرق عديدة على شكل حبوب الإفطار أو الحلوى
6. البازلاء
مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة القوية. يتكون البازلاء من 8.6 جرام من إجمالي الألياف الغذائية.
7. الأرز البني
يحتوي الأرز البني على ألياف أكثر من الأرز الأبيض.
8 العدس
العدس غني بالألياف الغذائية ، مما يساعد على زيادة طاقتك وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.
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