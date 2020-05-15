تعرف على بعض النصائح لتجاوز فترة التعايش مع فيروس كورونا

أثارت القرارات الأخيرة بخصوص التعايش مع فيروس كورونا مع استمرار غلق وسائل الترفيه استياء الكثير وتأثيرها النفسي علي العائلات الأطفال.. لذلك نقدم نصائح لتجاوز فترة التعايش نفسيا في غياب وسائل الترفيه.

التعايش النفسي من أهم الخطوات التي يجب ان نلجأ اليها الفترة القادمة ولذلك يجب أن تبدأ كل أسرة في الاستعداد للصيف بدون ترفيه وتأهيل المنازل بالرفاهيات التي يمكن أن تقلل الضغط علي العائلات.

فإن الموسيقي والرياضة من افضل طرق التعايش التي يمكن أن يلجأ إليها الأب والأم لتأهيل أطفالهم بعد إغلاق الأماكن الترفيهية، فمن الممكن أن يكون البيانو إحدي الآلات التي يسهل استخدامها في النزل وتعليم الموسيقى.

أما عن الترفيه فهناك العديد من الوسائل مثل الألعاب التي يمكن أن تغني أطفالك عن الترفيه من خلال حمامات السباحة المنزلية التي يتم ملئها بالمياه مع الألعاب المائية وذلك من خلال إفراغ إحدي الغرف لهذه الألعاب.

كما يمكن أن تتبع العائلة نظاما رياضيا من خلال المشي أو الجري اليومي آخر النهار، أما بالنسبة لعشاق السينما فيمكن تعزيز خدمة البث لبعض التطبيقات التي تطرح افلام السينما.

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أما عن التأهيل النفسي فيمكن أن يكون العيد فرصة لتغيير نظام الغرف وترتيبها ونظام المنزل بأكمله مع إقامة حفلات شواء في المنزل وغيرها من الطرق الترفيهية.

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