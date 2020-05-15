فيروس كورونا ينتقل عند التكلم ويظل في الهواء 8 دقائق

كشفت دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة ، أن فيروس كورونا ينتشر عن الطريق التكلم والتواجد في مكان مغلق لأكثر من 10 دقائق .

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التكلم ينتج عنه جسيمات صغيرة تتطاير في الهواء وتظل معلقة، وإذا كان الشخص مصاب بفيروس كورونا، قد يخرج في هذه الجسميات المتطايرة عند الكلام، وبالتالي يسهل انتقال عدوى كورونا للأشخاص الآخرين المتواجدين معه في نفس المكان المغلق .

وقام الباحثون بإجراء تجربة لاكتشاف علاقة كورونا بالتكلم، حيث قام المتطوع بتكرار جملة عدة مرات بداخل صندوق مغلق، واستخدم الباحثون آشعة الليزر لفحص الجسميات الصغيرة بداخل هذا الصندوق .

واكتشف الباحثون أن الجسيمات التي تخرج من الإنسان عند التكلم تظل عالقة في الهواء لمدة 12 دقيقة، وأكد الباحثون أن فيروس كورونا الذي يرتكز في اللعاب، قد يخرج مع الجسيمات عند التكلم، أي أن دقيقة واحدة من الكلام ينتج عنها كثر من ألف جسيمًا قد يحمل فيروس كورونا يظل عالقًا في الهواء لمدة 8 دقائق في الأماكن المغلقة مما يسهل نقل العدوى .

Advertisements

قد يهمك أيضا:

دراسة تكشف عن دواء لحرقة المعدة يظهر نتائج "مضادة" لـ"كورونا"

المتعافون من كورونا ينتجون أجساما مضادة للفيروس في 21 يوما