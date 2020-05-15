شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الضغط المرتفع حاجات لازم تعملها فى رمضان عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع الضغط من المشاكل الصحية الشائعة وخصوصا بين كبار السن وهنا لا بد أن يتابع المريض بشكل دورى مع الطبيب الخاص به مع الاهتمام بتناول الاطعمة المناسبة لحالته وتجنب التوتر والضغط النفسى.

وحسب ما ذكره موقع health24 يقدم الخليج 365 بعض النصائح لمرضى الضغط المرتفع فى رمضان وهى:

1: ينصح مريض الضغط المرتفع بتناول الأدوية فى مواعديها المضبوطة مع التأكد من الطبيب على قدرته على الصيام.

2:الاهتمام برطوبة الجسم من خلال تناول السوائل الطبيعية وخصوصا المياه ما بين فترة الافطار والسحور.

3:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وخصوصا الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم.

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4:تحتوى الاسماك على نسبة عالية من الدهون الصحية لذلك ينصح بتناوله مرتين فى الاسبوع على الاقل نظرا لفوائدها الصحية لمرضى الضغط المرتفع.

5:تناول اللحوم الحمراء والدواجن فى الوجبات اليومية حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وضبط مستوى ضغط الدم.

6:يلعب الكالسيوم دور كبير فى ضبط مستوى ضغط الدم، لذلك ينصح مرضى الضغط بتناول منتجات الحليب فى السحور او الافطار.

7:ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتى تناسب حالتهم الصحية ولكن بعد استشارة الطبيب.

8:الحد من تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الاملاح نظرا لاضراره على صحة المريض.