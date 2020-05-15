تعرف على بعض العلامات التي تشير للإصابة بـ الزهايمر

الزهايمر من الأمراض التي تحدث نتيجة إما تقدم العمر، أو حادثة أثرت على خلايا المخ، ولكن هذا المرض ليس له علاج للقضاء عليه، فقط يحتاج إلى دعم الأصدقاء والأهل، ووجود الاشخاص المقربة حول المريض.

وأشار موقع بولد سكاي أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى معاناة شخص من مرض الزهايمر، فتعرف عليها خلال السطور التالية.

صعوبة تعلم أشياء جديدة

الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر يصعب عليهم استخدام التكنولوجيا لما تطلب مهارات جديدة، وتعد تلك العلامة من المراحل المبكرة في مرض الزهايمر.

ارتكاب الأخطاء في الأمور الهامة

تناول الدواء أو دفع الفواتير أو تحضير العشاء فجأة من تلك الامور التي توضح معاناة الشخص من مرض الزهايمر.

وضع الأشياء في أماكن غريبة

اذا ما كان احد افراد عائلتك يفقد أشياءه بكثرة، فقد يشير ذلك إلى مرض الزهايمر، فتلك العادة يفعلها بكثرة كبار السن، فنجد أنهم يضعون المفاتيح على سبيل المثال في الثلاجة.

مشاكل اللغة

أحد أهم علامات مرض الزهايمر هي مشاكل اللغة، وهذا يشمل أشياء مثل تكرار الأسئلة، ونسيان الكلمات والنطق، و تركيب جمل دون معنى، إضافة الى تسمية الأشياء بغير أسماءها.

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نسيان الأسماء

نسيان اسم مع تقدمنا في العمر من حين لآخر أمر طبيعي تمامًا، ولكن هل يمكن لفرد عائلتك ألا يتذكر اسم شخص على الإطلاق؟ أو أنه لم يعد يتعرف على بعض أفراد الأسرة، هذه علامة واضحة تشير لـ مرض الزهايمر.

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