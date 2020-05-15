احذري قلة النوم تصيبك بنقص المناعة

الآن بعد أن اقترب الصيف ويستيقظ معظمنا من التعرق ، من المهم حقًا أن تخفض درجة الحرارة في الغرفة.

ولا يعني النوم في غرفة باردة أنه يجب عليك تجميد نفسك ، لأن التبريد الزائد لا يمكن أن يكون جيدًا لحلقك في الصباح ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى البرد والعطس.

في حين تختلف متطلبات النوم لفرد واحد عن الآخر ، ويشير خبراء الصحة والدراسات إلى أنه من المهم بالنسبة للبالغين الحصول على 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة ، لتجنب ظهور مشاكل صحية مختلفة

وتوثر جودة نومك بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية وجودة حياتك الاستيقاظ ، بما في ذلك إنتاجيتك وتوازنك العاطفي وصحة القلب والوزن وغير ذلك الكثير

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية (NSF) ، فإن مدة النوم المناسبة لفئات عمرية محددة هي كما يلي

حديثي الولادة (من 0 إلى 3 أشهر) : من 14 إلى 17 ساعة يوميًا

الرضّع (من 4 إلى 11 شهرًا) : من 12 إلى 15 ساعة

الأطفال الصغار (1 إلى 2 سنة) : 11 إلى 14 ساعة

مرحلة ما قبل المدرسة (3 إلى 5 سنوات) : 10 إلى 13 ساعة

الأطفال في سن المدرسة (6 إلى 13 سنة) : 9 إلى 11 ساعة

المراهقون (14 إلى 17 سنة)

البالغون (18 إلى 64 سنة) : 7 إلى 9 ساعات

كبار السن (فوق 65 سنة) : 7 إلى 8 ساعات

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أثار سلبية لقلة النوم

تعد أبرز الأثار السلبية لقلة النوم هى الاصابة بالسمنة ونقص المناعه واضطرابات ضغط الدم

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