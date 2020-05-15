القاهرة - لايف ستايل
الآن بعد أن اقترب الصيف ويستيقظ معظمنا من التعرق ، من المهم حقًا أن تخفض درجة الحرارة في الغرفة.
ولا يعني النوم في غرفة باردة أنه يجب عليك تجميد نفسك ، لأن التبريد الزائد لا يمكن أن يكون جيدًا لحلقك في الصباح ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى البرد والعطس.
في حين تختلف متطلبات النوم لفرد واحد عن الآخر ، ويشير خبراء الصحة والدراسات إلى أنه من المهم بالنسبة للبالغين الحصول على 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة ، لتجنب ظهور مشاكل صحية مختلفة
وتوثر جودة نومك بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية وجودة حياتك الاستيقاظ ، بما في ذلك إنتاجيتك وتوازنك العاطفي وصحة القلب والوزن وغير ذلك الكثير
وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية (NSF) ، فإن مدة النوم المناسبة لفئات عمرية محددة هي كما يلي
حديثي الولادة (من 0 إلى 3 أشهر) : من 14 إلى 17 ساعة يوميًا
الرضّع (من 4 إلى 11 شهرًا) : من 12 إلى 15 ساعة
الأطفال الصغار (1 إلى 2 سنة) : 11 إلى 14 ساعة
مرحلة ما قبل المدرسة (3 إلى 5 سنوات) : 10 إلى 13 ساعة
الأطفال في سن المدرسة (6 إلى 13 سنة) : 9 إلى 11 ساعة
المراهقون (14 إلى 17 سنة)
البالغون (18 إلى 64 سنة) : 7 إلى 9 ساعات
كبار السن (فوق 65 سنة) : 7 إلى 8 ساعات
أثار سلبية لقلة النوم
تعد أبرز الأثار السلبية لقلة النوم هى الاصابة بالسمنة ونقص المناعه واضطرابات ضغط الدم
قد يهمك أيضا:
دراسة جديدة تؤكّد أنّ نقص ساعات النوم يعيق نمو دماغ الطفل
تقرير يبيّن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالذبحة الصدرية
كانت هذه تفاصيل خبر احذري قلة النوم تصيبك بنقص المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.