دراسة تكشف فوائد القهوة لجسم المرأة

كشف بحث علمي جديد، أن تناول الكافيين بشكل يومي دون إفراط فيه، له فوائد صحية مدهشة، وذلك بحسب دراسة نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية.

وتوصلت دراسة إلى أن النساء اللاتي يتناولن كوبين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يكون لديهم دهون أقل في الجسم من أولئك الذين يشربون أقل أو لا يشربون على الإطلاق.

أوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أن القهوة قد تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للسمنة مما يؤدي إلى انخفاض النسبة المئوية الإجمالية للدهون في الجسم.

و وجد العلماء البريطانيون أن متوسط إجمالي نسبة الدهون في الجسم كان أقل بنسبة 2.8 في المائة بين النساء من جميع الأعمار الذين شربوا كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا .

أما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 44 سنة ويشربن كوبين أو ثلاثة من القهوة يوميًا ، فإن دهون البطن تقل بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بغيرهن، أما النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 69 سنة يشربن أربعة أكواب أو أكثر يوميا يقل وزنهن بنسبة 4.1 في المائة .

تشير النتائج - بناءً على بيانات في الولايات المتحدة ونشرت في مجلة التغذية - إلى أن القهوة يمكن أن تصبح جزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي الصحي وقد تساعد في مكافحة السمنة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور لي سميث من جامعة أنجليا روسكين: "تشير أبحاثنا إلى أنه قد تكون هناك مركبات نشطة بيولوجيًا في القهوة بخلاف الكافيين التي تنظم الوزن والتي يمكن استخدامها كمركبات مضادة للسمنة".

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