تعرف على أعراض نقص الماء في الجسم وأفضل أوقات الشرب

نقص الماء في الجسم تسبب بعض الأمراض، ولاسيما في الفترة الحالية، فالصيام لساعات طويلة تؤدي إلى نقص الماء بشكل كبير مما يشعر الأشخاص ببعض الأعراض.

وأشار موقع بولد سكاي عن أعراض قلة شرب المياه على الجسم وهي :

- صداع شديد.

- تكون حصوات.

- التهاب المسالك البولية.

- الجفاف في البشرة والجسم.

- ارتفاع ضغط الدم.

- تقلب المزاج.

كما أشارت الأبحاث وفقا لموقع بولد سكاي عن أفضل الأوقات لشرب المياه وهي :

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- 3 اكواب بعد الإستيقاظ مباشرة.

- كوب قبل تناول الطعام بنصف ساعة.

- كوب قبل الاستحمام.

- كوب قبل النوم.

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