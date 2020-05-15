شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن سلس البول الإجهادى وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تسرب البول أثناء السعال حالة طبية تعرف باسم سلس البول الإجهادي ، تحدث هذه الحالة عندما يتسرب البول من المثانة بسبب زيادة ضغط البطن.في أي وقت يزداد هذا الضغط إلى النقطة التي يصبح فيها أكثر من الضغط المطلوب للحفاظ على البول داخل المثانة ، يمكن أن يحدث تسرب وفقا لتقرير لموقع healthline

تشمل الأنشطة التي تسبب ضغطًا إضافيًا على البطن مما يسبب تسرب البول السعال أو العطس والضحك والانحناء ورفع شيء ثقيل بالاضافه إلى القفز.

وهذا يختلف عن الأنواع الأخرى من سلس البول ، مثل سلس البول الإلحاحي ، الذي ينجم عن تقلص غير طبيعي في المثانة.

بشكل عام ، يحدث سلس البول الإجهادي عندما يتسرب كمية صغيرة من البول. يمكن أن تؤثر الحالة بشدة على جودة حياة الشخص يمكن أن يجعلهم يتجنبون الأنشطة التي قد يستمتعون بها عادةً.

أسباب سلس البول الإجهادي

سلس البول الإجهادي أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال، حوالي 13 % من النساء بين سن 19 و 44 يصابن بسلس البول الإجهادي ، في حين أن 22 % من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 سنة يتعرضن لنفس الحالة.

وعلى الرغم من أن تسرب البول لا يحدث فقط للنساء ، إلا أنه حالة شائعة لدى العديد من الأمهات لأن عضلات المثانة والعضلات المحيطة بالمثانة يمكن أن تضعف من خلال ضغط الحمل والولادة النسبة الإجمالية لسلس البول الإجهادي هي 8 % أعلى في النساء اللواتي أنجبن.

والنساء اللواتي أنجبن طفلًا عن طريق الولادة الطبيعية يزيد احتمال تعرضهن لسلس التوتر مرتين مقارنة بالنساء اللواتي ولدن عن طريق الولادة القيصرية.

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هناك عوامل مختلفة يمكن أن تسبب سلس البول الإجهادي، بالنسبة للنساء ، السبب الأكثر شيوعًا هو الحمل والولادة قد يصاب الرجال بسلس البول الإجهادي بعد استئصال البروستاتا، تزيد السمنة أيضًا من خطر التسرب.

عوامل الخطر الأخرى لسلس البول الإجهادي تشمل:

التدخين، جراحة الحوض، الإمساك المزمن، ألم الحوض المزمن، ألم أسفل الظهر، تدلي أعضاء الحوض

علاج سلس البول الاجهادى

سلس الإجهاد يمكن التحكم فيه أول شيء يجب عليك فعله هو زيارة الطبيب لمناقشة العلاج الطبيعي لتقوية قاع الحوض خاصة بالنسبة للنساء اللواتي أنجبن ، فهي المفتاح لتحسين التحكم في المثانة.

في بعض الدول يعد علاج قاع الحوض جزءًا روتينيًا من رعاية المرأة بعد إنجاب طفل و أفضل طريقة هي الوقاية ، لذلك إذا كانت المرأة حامل أو تخطط للحمل ، فيجب معرفة الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على قاع الحوض وتقويته بأمان طوال فترة الحمل وخلال فترة ما بعد الولادة.

بالنسبة للنساء المصابات بسلس البول الإجهادي ، تضعف بشكل عام العضلات التي تحمل قاع الحوض ، وتحديداً الرافعة الشرجية يركز العلاج الطبيعي على تقوية العضلات لتحسين التحكم في المثانة. بشكل أساسي ، يمارس المرضى التحكم وشد العضلات التي قد يستخدمونها عند الإمساك بالبول كما أنها تشد وتقلص العضلات بانتظام على مدى عدة أسابيع وشهور.

تشمل خيارات العلاج الأخرى تدخلات مثل دعم المثانة والأدوية التي قد تخفف من سلس البول.