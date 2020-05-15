وزير الصحة الموريتاني في "العزل" إثر إصابة أحد مساعديه بكورونا

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، فجر الجمعة، عزل نفسه صحيا حتى يتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابة أحد كبار معاونيه بالفيروس التاجي.



وقال الوزير، "بعد التأكد من إصابة أحد المديرين بوزارة الصحة كنت قد اجتمعت معه مؤخرا حول توفير الأدوية قررت عزلا طبيا تلقائيا لنفسي حتى أتأكد من عدم إصابتي بفيروس كورونا".

ودعا الوزير السكان إلى احترام التباعد الاجتماعي والغسل المتكرر لليدين بالصابون ووضع الكمامات والبقاء في المنازل.

وسجلت موريتانيا، الخميس، 4 حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 أكثر من نصفها سجل خلال الـ24 ساعة الماضية.