أمريكا تسجل 1800 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/5/15 05:02 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي وفاة 1800 شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالعالم جراء الفيروس مع تسجيل ما يقرب من 85813 حالة وفاة.
وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد عن 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في ديسمبر /كانون الأول في الصين.
وأمس الخميس، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذير أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بالبلاد من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان.
وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، من أن التعجل في فتح الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تزايد انتشار فيروس كورونا الفتاك الذي قتل أكثر من 82 ألف شخص في الولايات المتحدة ووجه ضربة قوية للاقتصاد.
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