تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المفروكة اللبنانية بالقشطة والمكسرات

المقادير

3 كوب عجينة الفرك

150 جرام زبدة

½ كوب سكر ناعم

¾ كوب قطر خفيف

½ كوب قطر للمفروكة

مقادير عجينة فركة الكنافة:

2 كوب طحين فرخة (سميد ناعم جداً)

2 ملعقة طعام سكر

100 جرام زبدة

1 كوب حليب

مقادير القشطة المنزلية:

3 لتر حليب (يمكن استخدام حليب البودرة)

9 ملعقة كبيرة خل ابيض

1 ملعقة صغيرة ماء زهر

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

كوب حليب

1/2 كوب نشا

3 حبات مستكة مطحونة مع ملعقة صغيرة سكر

الطريقة:

1. لتحضير عجينة الفرك، سخني الحليب والزبدة ثم اضيفيهم فوق السميد

2. مدي العجينة في صينية واخبزيها في الفرن على درجة حرارة 170 مئوية حتى تنشف فقط بدون أن تتحمر

3. اخرجي الصينية من الفرن واتركي عجينة الفرك تبرد ثم اطحنيها في الخلاط وانخليها جيداً

4. لتحضير القشطة، في وعاء على النار ضعي الحليب حتى يسخن

5. قبل الغليان بقليل، اضيفي الخل وحركي قليلاً حتى يفصل وتظهر الكتل

6. اطفئي النار واتركي المزيج لمدة 5 دقائق ثم صفيه بمصفاة ناعمة للحصول على القريشة

7. في وعاء آخر، ضعي 3 كوب حليب سائل مع 3 حبات مستكة مطحونة مع ملعقة صغيرة سكر ونصف كوب نشا

8. حركي المكونات ثم ضعي الوعاء على النار وحركي حتى يجمد

9. اضيفي القريشة وحركي المكونات جيدا ثم اضيفي ماء الزهر وماء الورد وبذلك تحصلين على قشطة منزلية

10. لتحضير المفروكة، ضعي عجينة الفرك في وعاء على نار متوسطة وحركي دون توقف حتى يتحمص ويصبح لونه غامقاً

11. اضيفي الزبدة والسكر الناعم مع التحريك. وعند ذوبان الزبدة تماماً، اضيفي القطر مع التحريك حتى يصبح لديك عجينة متماسكة ثم ارفعيها عن النار

12. بعد ان تبرد المفروكة جيداً، افركيها مع نصف كوب من القطر

13. مدي المفروكة في طبق التقديم وزينيها بالقشطة والمكسرات ومربى الورد.

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