شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الخرف عديدة منها إهمال النظافة وصعوبة التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرف عبارة عن مجموعة من الأعراض تشمل فقدان الذاكرة وتغيير الشخصية وضعف الوظائف الفكرية التي تنتج عن المرض أو الصدمة في الدماغ، هذه التغييرات ليست جزءًا من الشيخوخة الطبيعية وهي شديدة بما يكفي للتأثير على الحياة اليومية والقدرة على الاستقلال والعلاقات، ومن أكثر أنواع الخرف شيوعا الزهايمر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الخرف، وفقاً لموقع "Helpguide".



اعراض الخرف

اعراض الخرف

اعراض الخرف عديدة، فمن المحتمل أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في التواصل والتعلم والتذكر وحل المشكلات، قد تحدث هذه التغييرات بسرعة أو ببطء شديد بمرور الوقت، يختلف التقدم والنتيجة ، ولكن يتم تحديدهما إلى حد كبير حسب نوع الخرف ومنطقة الدماغ المتأثرة.

مواجهة إمكانية الإصابة بالخرف تؤدي حتمًا إلى تغيير تصوراتك وعلاقاتك وأولوياتك. لكن الشعور بالأعراض لا يعني بالضرورة نهاية حياتك الطبيعية.

يمكن إبطاء أنواع معينة من الخرف أو حتى عكسها إذا تم اكتشافها في الوقت المناسب.

الخطوة الأولى هي فهم ما يميز فقدان الذاكرة الطبيعي من أعراض الخرف، وكيفية تحديد أنواع مختلفة من الخرف.

مهما كان التشخيص يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إبطاء الأعراض والاستمرار في الاستمتاع بالحياة.



اعراض الخرف

أعراض الخرف الشائعة

اعراض الخرف تختلف عن النسيان العادى، فمع تقدمنا ​​في العمر ، يعاني الكثير منا من هفوات في الذاكرة، قد يكون من المقلق والمربك أن تدرك أن شيئًا اعتبرته من المسلمات لا يعمل جيدًا كما اعتاد، لكن تعلم التمييز بين علامات الخرف والشيخوخة الطبيعية تشمل العلامات والأعراض الشائعة للخرف ما يلي:

-فقدان الذاكرة

-عدم القدرة على الحكم على الأشياء.

-صعوبات التفكير

-المنطق الخاطئ

-سلوك غير لائق

-فقدان مهارات الاتصال

Advertisements

-الارتباك في الزمان والمكان

-مشاكل في المشي والحركة والتوازن

-إهمال النظافة الشخصية والسلامة

-الهلوسة والاضطراب النفسى

قد يعاني الشخص المصاب بأعراض الخرف من:

-طرح الأسئلة نفسها مرارا وتكرارا

-تضيع أو تشوش في الأماكن المألوفة

-غير قادر على اتباع التوجيهات

-التشوش حول التاريخ أو الوقت من اليوم

-لا تتعرف على الأشخاص المألوفين

-صعوبة في المهام الروتينية مثل دفع الفواتير

-إهمال السلامة الشخصية والنظافة والتغذية