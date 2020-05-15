صحة ورشاقة

30 ثانية فقط من الغرغرة قادرة على حمايتك من كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 مايو 2020 04:17 صباحاً - مشاركة

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ووجدت دراسات سابقة أن 30 ثانية فقط من الغرغرة قادرة على القضاء على فيروسات مماثلة.

وبحسب الدراسة فإن المكونات في غسول الفم تتلف القشرة الخارجية للبكتيريا الضارة، لذا يأمل الخبراء في تحديد ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الشهيرة القضاء على فيروس في الحلق قبل وصوله إلى الرئتين.

وقالت رئيسة الدراسة البروفيسور فاليري أودونيل، من جامعة كارديف: “لم يتم النظر بعد في الاستخدام الآمن لغسول الفم كما هو الحال في الغرغرة”.

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إلا أن الأبحاث المنشورة بالفعل حول الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الفيروسات التاجية، تدعم بشكل مباشر فكرة أن الغرغرة تم اعتبارها وسيلة محتملة للحد من انتقال السارس”.

وأضافت “تشير مراجعتنا إلى الحاجة إلى إجراء بحث على وجه السرعة لتحديد إمكانية استخدامه ضد هذا الفيروس الجديد”.

وتابعت “هذه منطقة لا تخضع للبحث الكافي من الاحتياجات السريرية الرئيسية ونأمل أن يتم تعبئة المشاريع البحثية بسرعة لتقييم هذا الأمر”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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