شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار مضادات الاكتئاب الدوخة والجفاف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدوية مضادات الاكتئاب، تعد من الأدوية التي لها العديد من الآثار الجانبية علي الشخص الذي يتناولها، فعند الاعتياد عليها يزداد فرص الشعور بالغثيان والرغبة الملحة في القيء، وزيادة الوزن، والإصابة بالأرق، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن أضرار مضادات الاكتئاب علي الصحة العامة، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

أشار التقرير، أن تناول مضادات الاكتئاب لفترات زمنية طويلة، تسبب في اعتياد الجسم علي تناول هذه الأدوية، ولذا في حالة الرغبة بالتوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجيء، فيتعرض الجسم لانتكاسة صحية شديدة، ولذا إذا كنت ترغب في توقف هذه الأدوية يجب الرجوع للطبيب، حتي يقوم بسحبها من جسمك بشكل تدريجي.



مضادات الاكتئاب

وأضاف التقرير،أن الشعور بالغثيان يعد من الأضرار الناتجة عن تناول مضادات الاكتئاب، وهذا العرض يشعر به البعض في بداية تناول هذا النوع من الأدوية ولكن بعد أن يعتاد الجسم علي الدواء تتغير المسألة.

أثبتت العديد من التقرير الطبيبة، أن تناول مضادات الاكتئاب من الأمور التي لها أضرار، ومن أبرزها زيادة الشهية والتعرض لزيادة الوزن الملحوظة، ويكون السبب العلمي لهذا الأمر هو أن هذا النوع من الأدوية يتسبب في زيادة نسبة احتباس السوائل في الجسم، بالإضافة إلي قلة الحركة تعد من الأمور المسببة أيضا في زيادة الوزن، بالإضافة إلى زيادة الشهية، والرغبة الملحة في تناول الطعام.

Advertisements

من أبرز الأضرار الناتجة عن تناول مضادات الاكتئاب هي، الشعور بالإرهاق والرغبة الملحة في النوم، وهذه الأعراض تكون من الأمور الطبيعية في بداية تناول هذه الأدوية، ولكن بعد مرور وقت يقل الأمر.



حبوب مضادات الاكتئاب

وأشار التقرير، أن الإصابة بجفاف الفم تعد من الآثار الجانبية لتناول مضادات الاكتئاب، وذلك نتيجة لحبس السوائل داخل الجسم، فيزداد الشعور بالعطش والإصابة بالجفاف.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص الذين يتناول مضادات الاكتئاب يتعرضون للإصابة بالإمساك، لأن هذا النوع من الأدوية يتسبب في بطيء في حركة الأمعاء والمعدة، والجهاز الهضمي، وأيضا أنظمة الجسم الأخري.

يتعرض العديد من الأشخاص الذين يتناول مضادات الاكتئاب للشعور بالدوخة، وهذا العرض يكون في بداية تناول مثل هذه الأدوية، فهي من الأدوية التي تتسبب في انخفاض ضغط الدم، ولهذا السبب يزداد الشعور والإصابة بالدوخة.