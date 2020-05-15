لقاح كورونا سيصل لدول العالم في وقت واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية سيرج واينبرج، الخميس، أن الشركة ستضمن وصول أي لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم في وقت واحد.

وقال واينبرج في حديث للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية: "لن تُمنح أي دولة دفعة مقدمة" من لقاح كورونا الذي لم يتم إنتاجه أو اعتماده حتى الآن.

وأضاف "نحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع. بعضها في الولايات المتحدة لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا".

وتدير سانوفي 73 موقعا صناعيا في 32 دولة حول العالم.

ولا يوجد لقاح مصدق عليه بعد ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وتعمل مراكز الأبحاث وشركات الأدوية في عدة دول حول العالم على تطوير لقاحات تستهدف المرض.

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وجاء إعلان "سانوفي" بعيد تصريح لسكرتيرة وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أنييس بانييه روناشير ، لإذاعة "راديو سود"، قالت فيه إن إعطاء الأولوية للولايات المتحدة سيكون "غير مقبول".

وأضافت: "بالنسبة لنا سيكون من غير المقبول أن يتم ترجيح كفة هذا البلد أو ذاك في الحصول عليه بذريعة مالية".

وصرح المدير العام لـ"سانوفي" بول هادسن، الأربعاء، أن شركته ستؤمن للولايات المتحدة "أولا" اللقاح عندما يتم التوصل اليه، لأن هذا البلد استثمر ماليا لدعم الأبحاث التي تقوم بها الشركة العملاقة.

وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرج"، أن الحكومة الأمريكية "تملك حق الحصول على الطلبيات المسبقة الكبرى"، لأن الولايات المتحدة "استثمرت لمحاولة حماية سكانها".

لكن "هادسن" قال، الخميس، إنه من الضروري أن يصل لقاح فيروس كورونا كل بقاع العالم.