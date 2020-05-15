تعرفي علي طريقة اعداد وتحضير عمل بلح بالبيض

يحاول كثيرون تقديم أكلات مختلفة في السحور ويمكن أن تتعلمي طريقة عمل طريقة عمل بلح بالبيض.
المقادير
10 تمر، مقشر، أي البلح الأسمر
1 بيضة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التحضير
ننزع النواة من البلح المقشر ونضعه مقلاة على النار مع الزيت ويقلى لمدة 3 دقائق.
نفقش البيضة ونقلب حتى تستوي البيضة وبالهنا والشفا
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