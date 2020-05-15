يحاول كثيرون تقديم أكلات مختلفة في السحور ويمكن أن تتعلمي طريقة عمل طريقة عمل بلح بالبيض. المقادير 10 تمر، مقشر، أي البلح الأسمر 1 بيضة 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون طريقة التحضير Advertisements ننزع النواة من البلح المقشر ونضعه مقلاة على النار مع الزيت ويقلى لمدة 3 دقائق. نفقش البيضة ونقلب حتى تستوي البيضة وبالهنا والشفا قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينج البلح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البسكوت بالتمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة اعداد وتحضير عمل بلح بالبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.