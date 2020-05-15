شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب عرق النسا الشائعة أبرزها الانزلاق الغضروفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا يحدث بسبب تهيج أو التهاب أو ضغط العصب في أسفل الظهر، والسبب الأكثر شيوعًا هو الانزلاق الغضروفي الذي يسبب الضغط على جذر العصب، ويسبب الألم الشديد والالتهاب في الساق المصابة، كما أن هناك أسباب عديدة لعرق النسا نتعرف على أبرز أسباب عرق النسا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



عرق النسا

اسباب عرق النسا وما هو

عرق النسا هو ألم عصبي من إصابة أو تهيج العصب الوركي، الذي ينشأ في منطقة الأرداف، والعصب الوركي هو العصب الأطول والأكثر سمكًا في الجسم.

يتكون في الواقع من 5 جذور عصبية: اثنان من منطقة أسفل الظهر تسمى العمود الفقري القطني وثلاثة من القسم الأخير من العمود الفقري يسمى العجز/ تتجمع الجذور العصبية الخمسة معًا لتشكل العصب الوركي الأيمن والأيسر على كل جانب من جسمك، يمر العصب الوركي من خلال الوركين والأرداف وأسفل الساق ، وينتهي أسفل الركبة مباشرة ثم يتفرع العصب الوركي إلى أعصاب أخرى ، والتي تستمر لأسفل الساق والقدم والقدمين.

و"عرق النسا" يستخدم بشكل شائع لوصف أي ألم ينشأ في أسفل الظهر ويتشعب إلى أسفل الساق.



عرق النسا

اسباب عرق النسا

اسباب عرق النسا كثيرة، حيث يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الطبية عرق النسا وتشمل ما يلى:

-انزلاق غضروفي يسبب الضغط على جذر العصب الوركي، هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لعرق النسا، سيحصل حوالي 1٪ إلى 5٪ من جميع الأشخاص في أمريكت على انزلاق غضروفى في مرحلة ما من حياتهم.

عندما يحدث انزلاق غضروفي في الفقرات في أسفل ظهرك ، يمكن أن يضغط على العصب الوركي.

-مرض القرص التنكسي هو التآكل الطبيعي للأقراص بين فقرات العمود الفقري/ يؤدي تآكل الأقراص إلى تقصير ارتفاعها ويؤدي إلى جعل الممرات العصبية أضيق (تضيق العمود الفقري)، يمكن أن يسبب تضيق العمود الفقري تضيق جذور العصب الوركي عند مغادرتها للعمود الفقري.

تضيق العمود الفقري هو التضيق غير الطبيعي للقناة الشوكية هذا التضييق يقلل من المساحة المتاحة للحبل الشوكي والأعصاب.

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-الانزلاق الفقاري هو انزلاق في فقرة واحدة بحيث لا تتماشى مع تلك الموجودة فوقها ، وتضييق الفتحة التي يخرج من خلالها العصب. يمكن أن يضغط عظم العمود الفقري الممتد على العصب الوركي.

في العمود الفقري. يمكن أن تتكون النتوءات العظمية (حواف متعرجة من العظام) في العمود الفقري المتقدم في السن وضغط أعصاب أسفل الظهر.

-إصابة في العمود الفقري القطني أو العصب الوركي.

-أورام القناة الشوكية القطنية التي تضغط العصب الوركي.

-متلازمة الكمثري هي حالة تتطور عندما تصبح عضلة الكمثري ، وهي عضلة صغيرة تقع عميقًا في الأرداف ، ضيقة أو تشنجات. هذا يمكن أن يضغط ويهيج العصب الوركي.



عرق النسا

اعراض عرق النسا

أعراض عرق النسا تشمل ما يلي:

-ألم معتدل إلى شديد في أسفل الظهر والأرداف وأسفل الساق.

-خدر أو ضعف في أسفل الظهر أو الأرداف أو الساق أو القدمين.

-الألم الذي يزداد سوءًا مع الحركة أو فقدان الحركة.

-الشعور "بالدبابيس والإبر" في ساقيك أو أصابع قدميك.

-فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة