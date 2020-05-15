لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا خلال “سنة “

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة، ماركو كافاليري: “نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له”.

وأضاف أن الموافقة على أدوية فيروس كورونا قد تكون ممكنة “قبل الصيف”، مستشهدا بالتجارب السريرية الجارية، حيث أظهرت النتائج المبكرة الأخيرة للعقار “ريميدسفير” قدرته على مساعدة المرضى في التعافي من الفيروس بشكل أسرع، رغم الحاجة إلى ضرورة إجراء المزيد من التجارب للتأكد من فعاليته.

وأصدر أكثر من 140 من رؤساء الدول وخبراء الصحة نداء، الخميس، يدعو جميع الدول إلى التوحد وراء “لقاح الشعب” ضد “كوفيد- 19″، لضمان توفير العلاجات واللقاحات الفعالة لكل محتاجيها على مستوى العالم بصورة مجانية.

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وفي الوقت الحالي، هناك نحو 10 لقاحات مرشحة يتم اختبارها في الصين وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية أن الأمر قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا حتى يمكن العثور على لقاح فعال لـكورونا.

وفي حين اقترح بعض الخبراء إسقاط مطلب التجارب السريرية المتقدمة واسعة النطاق تماما، قال كافاليري إن “هذا أمر لا يتم النظر فيه حاليا”.

وتابع: “تفكيرنا الحالي هو أن جميع اللقاحات قيد التطوير يجب أن تخضع لتجارب كبيرة من المرحلة الثالثة لتحديد مستوى الحماية”، لكنه أقر بأن ذلك قد يتغير إذا تفاقم الوضع.

وقال: “قد تتطور الأمور مع تطور الوباء، وسنرى ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بشيء آخر”.