300 ألف وفاة بكورونا.. وشفاء 1.5 مليون حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسميّة، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 300,140 شخصاً حول العالم، أكثر من 80 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة.

وسُجّلت رسميّاً 4,403,714 إصابة بفيروس كورونا في 196 بلداً ومنطقة، منذ ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي.

وذكرت الوكالة، الخميس، أن الإحصاءات تعكس فقط جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر، وبين هذه الحالات، بات مليون و501900 شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري الأربعاء، تمّ تسجيل 5398 وفاة و89751 إصابة جديدة في العالم.

وأضافت أن الدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1736) تليها البرازيل (749) والمملكة المتحدة (428).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير/ شباط الماضي، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفا و430 شخصاً على الأقلّ.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33614 وفاة من بين 233501 إصابة، تليها إيطاليا مع 31368 وفاة، و223 ألفا و96 إصابة.

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وتحلّ فرنسا رابعةً مع 27425 وفاة، و178 ألفا و870 إصابة، ومن ثمّ إسبانيا مع 27321 وفاة و229 ألفا و540 إصابة.

بين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (58) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42).

وسجّلت أوروبا 162 ألفا و654 وفاة من بين مليون و825 ألفا و812 إصابة حتّى الآن.

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 90539 من بين مليون و475 ألفا و279 إصابة.

وسجّلت أمريكا اللاتينيّة والكاريبي 24405 وفيات من أصل 429 ألفا و138 إصابة، وآسيا 11455 وفاة، و327 ألفا و508 إصابات، والشرق الأوسط 7908 وفيات، و254 ألفا و853 إصابة، وأفريقيا 2551 وفاة و74877 إصابة، وأوقيانيا 126 وفاة و8332 إصابة.

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.