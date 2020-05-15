7 علامات قد تدل على ضعف خصوبة المرأة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني بعض السيدات من مشكلة ضعف الخصوبة، وهي المشكلة التي تحد من فرص حدوث الحمل لديهن بشكل طبيعي.

لذلك، نستعرض فيما يلي 7 علامات تدل على تلك المشكلة:

عدم انتظام الدورة الشهرية

وهي إشارة دالة على تشوه عملية الإباضة، وما لم تكن فترة الدورة منتظمة من 21 إلى 35 يوما، فمن ثم يجب أن تقلق المرأة، إذ يكون للأمر علاقة بمشكلات هرمونية أو بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهما المشكلتان اللتان قد تؤديان لضعف الخصوبة والعقم.

وينصح بالبدء في معالجة تلك المشكلة من خلال زيارة أحد أطباء النساء للمتابعة، الفحص وتحديد العلاجات المناسبة.

توقف الدورة الشهرية فجأة

فتوقفها على هذا النحو المفاجئ يعني عدم حدوث تبويض، ويجب معرفة أن عوامل مثل الإجهاد أو ممارسة تدريبات مكثفة قد تتسبب في اختفاء الدورة الشهرية مؤقتا.

لكن حال توقفت الدورة لأشهر، فيجب فحص الحالة على الفور على يد طبيب نساء ومن ثم البدء في إتباع كورس العلاج المحدد.

نزول الدورة الشهرية بكثافة

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فإن استمرت الدورة أكثر من 3 إلى 7 أيام وكانت تنزل بغزارة، فلك أن تعلمي أن ثمة مشكلة كامنة، ويجب التعامل معها على الفور، حيث يمكن أن يشير نزول الدورة بكثافة إلى عدم حدوث تبويض، وعادة ما تتعرض معظم النساء لتشنجات وتقلصات حين تنزل عليهن دوراتهن الشهرية بغزارة.

الشعور بألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

فإما أن تكون الدورة نفسها شديدة الإيلام أو أنك تتعرضين لألم في كل مرة تمارسين فيها العلاقة الحميمة مع زوجك، ويمكن أن تكون هذه العلامات علامات حقيقية على وجود مشكلة العقم لدى السيدات.

نمو شعر غير مرغوب فيه على الوجه

وهنا ينصح الأطباء كل السيدات اللاتي ينمو لديهن شعر غير مرغوب فيه على الوجه، الصدر أو الظهر بأن يخضعن لاختبار متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهي الحالة التي تساهم في حدوث العقم.

تساقط شعر الرأس بشكل مفرط يوميا

حيث يمكن أن تشير علامات اضطراب الهرمونات لدى النساء إلى وجود مشاكل محتملة تتعلق بالخصوبة، ولهذا ينصح بالرجوع للطبيب في تلك الحالة في أسرع وقت ممكن من أجل فحص الأمور عن قرب.

ضعف الرغبة الجنسية

وهي المشكلة التي يجب الرجوع فيها للطبيب المختص لإيجاد حل.