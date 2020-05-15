شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكر همزة الوصل فى مرضى كاواساكى المرتبط بكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مرض كاواساكي المرتبط بفيروس كورونا فى الأطفال، تساؤلات بين الأطباء لمعرفة السبب فى حدوثه، ووفقا لتقرير صحيفة "nypost" الأمريكية، أشارت التقارير إلى أن الأطفال الذين يعالجون من مرض كاواساكي المشتبه في أنه مرتبط بالفيروس التاجي كورونا، بدأوا في إظهار مستويات عالية من السكر في الدم "بما يتفق مع مرض السكري".

وقال الدكتور ستيفين وادوفسكي ، أخصائي أمراض الرئة ورئيس قسم الأطفال في مستشفى جامعة ولاية نيويورك ، إن اثنين من المرضى الأربعة الذين عولجوا في مستشفى جامعة ولاية نيويورك لكاواساكي أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة للأطفال يعانون من مرض السكري، قائلا "هذا غير متوقع، نسبة السكر في الدم لديهم مرتفعة للغاية."



مرضى السكر ومتلازمة كاواسكى

وقال إنه في حين أن الحالات القليلة هي مجرد روايات ، إلا أن تفشي مرض السكري المفاجئ لدى المراهقين الذين يشتبه في أنهم متلازمة الالتهاب المرتبط بـ COVID يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وقال إنه خلال تفشى السارس الاخير كان هناك نقاش حول ما اذا كان الفيروس قد سرع أو أثار مرض السكر أم لا.

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لكن طبيب الأطفال، قال إن رد الفعل المفرط من قبل الجهاز المناعي للأطفال في مكافحة فيروس التاجي قد يسبب متلازمة كاواساكي - التهاب الأوعية الدموية - وكذلك أمراض أخرى.

تم تسمية مرض كاواساكي على اسم طبيب الأطفال الياباني توميساكو كاواساكي ، الذي أبلغ في عام 1967 عن 50 حالة من الأطفال المصابين بالحمى المستمرة ، مصحوبة بالطفح الجلدي ، اعتلال العقد اللمفاوية، التهاب الأوعية الدموية ، احمرار وتشقق الشفاه ،"وتقشير الجلد.

وقال الطبيب، إنه من بين المراهقين الـ 4 الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا الذين تم علاجهم في جامعة ولاية نيويورك داونستيت ، تم اختبار إصابتهم بالفيروس التاجي ، وواحد تم اختباره لأجسام مضادة لـ COVID ومريض في انتظار النتائج.

أما بالنسبة لظهور مرض السكري ، فقال إن النظرية هي أن الفيروس يمكن أن يرتبط ببروتين يلتصق بخلايا البنكرياس وينتج الأنسولين، وكان لدى الكثير من المرضى الصغار أعراض خفيفة أو ليس لديهم أعراض على الإطلاق، ثم بعد أسابيع قليلة أصيبوا بهذه المتلازمة الالتهابية ومشاكل أخرى ".

المرض الغامض الذي يشبه كاواساكي، أدى حتى الآن إلى مرض ما يقرب من 100 طفل في نيويورك ، من بينهم 38 في مدينة نيويورك، وقد أدى المرض بالفعل إلى وفاة صبي يبلغ من العمر 5 سنوات ، بالإضافة إلى حالتي وفاة إضافيتين .