شكرا لقرائتكم خبر عن الظروف الصحية للأطفال تعرضهم لمخاطر أكبر حال إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية، يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات حادة إذا أصيبوا بفيروس كورونا " COVID-19" عما كان يعتقد في السابق.

ووفقا لتقرير نشرته المجلة الأمريكية " newsweek"، قال المؤلف المشارك في الدراسة لورنس كلاينمان أستاذ في كلية طب روتجرز روبرت وود جونسون الأمريكية في بيان : إن فكرة أن COVID-19 لا تصيب الشباب أو الأطفال فكرة خاطئة."



مخاطر كورونا على الأطفال

وأضاف أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا كانت لديهم حالات مزمنة أخرى ، بما في ذلك السمنة ، ولكن من المهم ملاحظة أن الأطفال الذين ليس لديهم مرض مزمن معرضون أيضًا للخطر، لذا يجب على الآباء الاستمرار في أخذ الفيروس على محمل الجد."

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أُجريت الدراسة في الفترة بين 14 مارس و 3 أبريل من قبل أعضاء التعاون الدولي لوحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) COVID-19 ، وهي مجموعة تضم أكثر من 300 وحدة العناية المركزة للأطفال، وخبراء الأمراض المعدية الذين يمثلون أكثر من 100 مستشفى للأطفال حول العالم، و تم تقييم حالات 48 طفلًا تم نقلهم إلى PICUs في أمريكا الشمالية بعد اختبارهم إيجابيا لـ COVID-19 للدراسة ، والتي تم نشرها يوم الاثنين في مجلة JAMA Pediatrics.

قام التقرير بتقييم شدة المضاعفات التي مرت بها المرضى بعد دخول المستشفى، و كان متوسط ​​العمر للأطفال الذين تم تقييمهم 13 عامًا ، مع تقسيم بين الجنسين بالتساوي ، وبحلول الوقت الذي قام فيه الباحثون بالتحقق من الموضوعات بعد أسبوع من اختتام الدراسة رسميًا ، توفى اثنان وظل حوالي الثلث في المستشفى، ومن بين الأطفال الذين تم إخراجهم ، تراوحت مدة بقاء كل مستشفى في المستشفى بين خمسة وسبعة أيام.

على الرغم من أن الباحثين قالوا إنه لا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات إضافية على مرضى COVID-19 للأطفال ، إلا أنهم قالوا إن البيانات التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى أن الإنفلونزا الموسمية لا تزال تشكل تهديدًا أكبر للأطفال من COVID-19 "مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على صحة الأطفال الوقائية المستمرة خلال هذه المده."