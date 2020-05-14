كورونا حول العالم.. 4.3 مليون إصابة و297 ألف وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 297 ألفا و259 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة (11.00 بتوقيت جرينتش) الخميس.

وسُجلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و362 و90 حالة إصابة في 196 بلداً ومنطقة، ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليونا و514 ألفا و600 مصاب على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير/شباط أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84 ألفا و136 من بين مليون و390 ألفا و764 إصابة، وأعلِن تعافي 243 ألفا و430 شخصاً على الأقلّ.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بتسجيلها 33186 وفاة من بين 229 ألفا و705 إصابات، وتليها إيطاليا مع 31106 وفيات (222 ألفا و104 إصابات)، وإسبانيا مع 27321 وفاة (229 ألفا و540 حالة) ومن ثمّ فرنسا مع 27074 وفاة (178 ألفا و60 إصابة).

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وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي ظهر فيها الوباء في نهاية ديسمبر/كانون الاول 4633 وفاة رسميا و82926 إصابة (3 إصابات جديدة بين الأربعاء والخميس) بينما تعافى 78189 شخصا.

وسجّلت أوروبا الخميس عند الساعة (11.00 بتوقيت جرينتش) 161 ألفا و406 وفيات من بين مليون و815 ألفا و627 حالة، وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 89 ألفا و545 وفاة (مليون و463 ألفا و42 حالة).

أما أمريكا اللاتينية والكاريبي فسجلت 24 ألفا و355 وفاة (426 ألفا و321 حالة) وآسيا 11 ألفا و449 وفاة (327 ألفا و360 حالة) والشرق الأوسط 7888 وفاة (248 ألفا و664 حالة) وافريقيا 2490 وفاة (72 ألفا و746 حالة) وأوقيانيا 126 وفاة (8330 حالة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.