طلاب هندسة القناة يبتكرون نموذجا تجريبيا لجهاز تعقيم ضد كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة عن قيام كلية الهندسة جامعة قناة السويس بتصنيع نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد.

وقالت ان المبادرة تأتى في اطار في إطار الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس، والمسئولية نحو مواجهة أزمة كورونا المستجد، مؤكدة أن الجامعة تقدم كل الدعم المادي من خلال مكتب الدعم العلمى الـ«Tico» لطلابها وذلك للمساهمة من خلال ابتكارتهم العلمية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس بمستوي طلاب كلية الهندسة وفريق «scu _ Racing Team» المتميز الذي حصد الكثير من الجوائز في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

جاء ذلك أثناء جولة رئيس الجامعه بكلية الهندسة لمشاهدة نموذج تجريبى لجهاز التعقيم الجديد ضد الفيروسات والميكروبات من تصميم طلاب كلية الهندسة حيث استقبلها الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة والدكتور ايهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور كمال حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة إن الجهاز الجديد يعمل إلكترونيا بحيث يقوم بقياس درجة حرارة الإنسان قبل مروره للتعقيم، وتابع أنه في حالة ارتفاع الحرارة عن 37 درجة مئوية لا يسمح له بالمرور؛ مؤكدا إن فكرة عمل الجهاز بشكل أتوماتيكي تجعله في غير حاجة لوجود شخص لتشغيله.

هذا ويضم فريق العمل القائم على تصميم وتصنيع جهاز التعقيم الدكتور باسم الهادي أستاذ مساعد الهندسة الكهربية، والدكتور محمد خيرت بقسم الميكانيكا، والمهندسة محمد الصباحي بقسم الميكانيكا، وفريق من طلاب الكلية.

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وأشار الدكتور باسم الهادي، أستاذ مساعد الهندسة الكهربية، إلى أن الفريق انتهى بالفعل من تصميم الجهاز،وتصميم الدوائر الكهربية، ودوائر التحكم الإلكتروني في التشغيل، وقياس حرارة الإنسان، بحيث يكون جاهزا للعمل ببوابة الجامعة خلال أيام قليلة قادمة، وتعتمد فكرة عمله على وجود ترومبة تسحب المواد المطهرة والمعقمة من تانك؛ وترشها برشاشات خفيفة مثل رذاذ الهواء البارد على المارين من خلاله للتعقيم ضد أي فيروس أو ميكروب.

طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس يبتكرون نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا

طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس يبتكرون نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا

طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس يبتكرون نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا

طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس يبتكرون نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا

طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس يبتكرون نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا

طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس يبتكرون نموذج تجريبي لجهاز تعقيم إلكتروني جديد ضد فيروس كورونا