تقرير يكشف أسباب أزمة نقص الأكسجين في الجسم

يتعرض البعض للشعور بألم شديد في الجسم، يصاحبه عدم القدرة على التركيز، وصداع شديد، وأيضا الإصابة والتعرض لزغللة شديدة في العين، فعند ظهور هذه الأعراض يبدأ الشخص في البحث عن السبب، الذي ربما يكون نتيجة لانخفاض نسبة ضغط الدم، وارتفاع نسبته.

ولكن الأبحاث الحديثة تشير إلي أن هذه الأعراض ربما تكون بسبب الإصابة بنقص نسبة الأكسجين في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأسباب التي تؤدي للإصابة وفقا لموقع " verywellhealth".

أوضح التقرير المنشور، أن تعرض الجسم لنقص في نسبة الأكسجين يعد من الأمور المضرة التي يتعرض لها البعض، وهي تعني عدم وجود نسبة كافية من الأكسجين داخل الجسم، أو تعرض منطقة معينة في الجسم لنقص نسبته ويعرف بأسم نقص الأكسجين في الأنسجة.

وقدم التقرير، العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بنقص في الأكسجين بالجسم، ومنها:

-الشعور بالإرهاق الشديد.

-الإصابة بالصداع.

-ضيق شديد في التنفس.

-التعرض لإنخفاض نسبة ضغط الدم.

-زيادة نسبة ضربات القلب.

-الرغبة في الغثيان والقيء.

-حدوث تغير منلون بعض أطراف الجسم، كالأظافر أو الأراف.

Advertisements

-قد يتعرض البعض وخاصة الذين يعانون من نقص شديد في نسبة الأكسجين إلى الإصابة بفقدان الوعي الذي يصل مع بعض الحالات إلى الغيبوبة، والموت.

أسباب نقص الأكسجين في الجسم

وقدم التقرير العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنقص نسبة الأكسجين في الدم، ومنها:

-نجد أن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الأنيميا لديهم نقص في نسبة الأكسجين في الجسم، ولذا عليهم علاج هذا الضعف الذي يعانون منه وتقوية الدم.

-الأشخاص الذين يعانون من الربو هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص الأكسجين في الجسم، ولذا يجب علاج هذا الأمر.

-بعض الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أيضا هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص الأكسجين في الجسم.

-مرضى الإلتهاب الرئوي أكثر عرضة للإصابة بمثل هذه الأمراض.

قد يهمك ايضا:

دراسة تؤكد أن نقص الماغنسيوم يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم

تعرف على أهم أسباب إنخفاض ضغط الدم