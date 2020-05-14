تقرير يبيّن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالذبحة الصدرية

هل هناك علاقة بين ارتفاع نسبة ضغط الدم، وبين زيادة فرص الإصابة بالذبحة الصدرية؟.. سؤال يطرحه الكثيرون وخاصة مرضى ارتفاع نسبةضغط الدم، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على الإجابة، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هي الذبحة الصدرية؟

قلة تدفق الدم إلى القلب تعد من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية، كما أنها علامة على الإصابة بمشاكل في الشريان التاجي بالقلب.

هل يصب تشخيص الإصابة بالذبحة الصدرية؟

لتشابه الأعراض بين الذبحة الصدرية وعسر الهضم، نجد أنه في بعض الأحيان يزداد الأمر سواء ويتم التشخيص الخاطئ.

ما هي أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية؟

يتعرض الأشخاص الذين يصابون بالذبحة الصدرية، للشعور بعض الأعراض، ومنها:

-ألما شديد في الصدر .

-الشعور بحرقان شديد في البطن.

-ألما في الذراعين، أو الرقبة.

-الرغبة في الغثيان.

-الشعور بالإرهاق.

-ضيق في التنفس.

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-زيادة نسبة التعرق.

-الدوخة الشديدة.

ماهي أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لزيادة فرص الإصابة بالذبحة الصدرية، ومنها:

-انخفاض نسبة تدفق الدم الحامل للأكسجين إلى عضلة القلب.

-الإجهاد البدني الشديد.

-ممارسة التماريين الرياضية الحادة.

-الإسراف في تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالسعرات الحرارية العالية.

-التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالذبحة الصدرية.

-ارتفاع ضغط الدم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالذبحة الصدرية، وذلك نتيجة لأن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تلف الشرايين بالقلب.

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