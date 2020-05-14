شكرا لقرائتكم خبر عن الغرق الجاف.. أحد مضاعفات متلازمة نادرة قد تودى بحياة رضيع خلال الرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى طفل بريطاني من متلازمة نادرة تجعله يتعرض للغرق الجاف عند الرضاعة الطبيعية، مما يجعل اللبن الزائد يدخل للرئتين ويسبب الغرق، وهو ما جعل الأطباء يمنعون والدته من إرضاعه واكتشف الأطباء أن الطفل لديه اضطراب نادر فى الكلى، يتسبب فى زيادة السوائل فى الجسم و يعتقد أنه يؤثر على 40 شخصًا فقط في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما ذكره موقع جريدة " الدايلي ميل " البريطانية.

ولد ليتل جاك همفريز، الذي يبلغ من العمر الآن سنتين، وكان طفلاً طبيعياً ولكن لاحظ الأطباء أن وزنه لا يزيد وأن لون وجه شاحبًا، لذا نقله والديه لويز، 30 عامًا، ونيك ، 31 عامًا إلى المستشفى.

وحير الطفل الأطباء الذين وجدوا أن مستويات الصوديوم لديه هي الأدنى التي شاهدوها على الإطلاق وكان دمه غير طبيعياً لأنه يبدو أنه يحتفظ بالسوائل أكثر من اللازم – وهو ما جعل حالة الطفل تسوء عندما حاولت الأم إرضاعه حليب الثدي.

وبعد 8 أسابيع في المستشفى في نوفمبر 2017، في عمر 11 أسبوعًا فقط، تم تشخيص جاك بمتلازمة الالتهاب الكلوي المضاد للإدرار غير السليم (NSIAD)، وهي حالة وراثية نادرة.

تكون مستقبلات الكلى لدى الطفل الصغير مفرطة النشاط، مما يعني أنه يحتفظ بكمية كبيرة من الماء وإذا تجاوز أكثر من 500 مل من طعامه اليومي وشرب السوائل يتم استبدال الصوديوم خارج خلاياه بالماء لموازنة المستويات، مما يتسبب في تدفق الخلايا - مما يجعله عرضة لخطر النوبات أو الموت.

على الرغم من هذا وعدم القدرة على الحصول على علاج إلا أن جاك قادر على أن يعيش حياة سعيدة وطبيعية مع والديه، وإخوته نياما، 5 سنين ، وأوليفيا ، 9 سنوات.

وقالت والدة لويز: "كان لدي حمل طبيعي وعندما ولد جاك كان بخير...لكن عندما كان عمره أربعة أسابيع، لاحظت أن وزنه لا يزيد وتحولت لون بشرته للون الرمادي."

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وتابعت"لم نكن نعتقد أنه سيحصل على تشخيص - كان الأطباء في حيرة من ذلك، كان الأمر صعبًا استغرق منهم ثمانية أسابيع لمعرفة ما هو الخطأ."