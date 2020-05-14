شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الوخز بالإبر فعال فى الحد من أعراض عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة بحثية أن الوخز بالإبر ساعد فى تخفيف الانزعاج من الشكل الشائع لعسر الهضم المعروف باسم متلازمة الضائقة بعد الأكل، وقال الباحثون فى الصين إن الوخز بالإبر يمكن أن يساعد الأشخاص الذين لديهم شكل شائع من عسر الهضم المتكرر بعد دورة 4 أيام.

ووفقا لتقرير لـ healthlineيقول الباحثون فى الصين إن دورة من الوخز بالإبر لمدة 4 أسابيع خففت من أعراض متلازمة الضائقة بعد الأكل، وهو شكل من أشكال عسر الهضم يتميز بالامتلاء المبكر بعد الأكل وانتفاخ الجزء العلوى من البطن، وأشار باحثون من جامعة بكين للطب الصينى إلى أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون بديلاً آمنًا وفعالًا لتناول الأدوية.

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درس الباحثون تأثير الوخز بالإبر على ثلاثة أعراض رئيسية للشعور بالامتلاء بعد الوجبة، وانتفاخ الجزء العلوى من البطن، والتشبع المبكر، وذكروا أن 83% من المشاركين فى مجموعة الوخز بالإبر الفعلية أبلغوا عن استجابة إيجابية من العلاج واستمر التحسن لمدة 12 أسبوعًا على الأقل بعد العلاج النهائى للوخز بالإبر، وفقًا للباحثين، ولم تكن هناك آثار جانبية خطيرة بين المشاركين في الدراسة.

وقالت الدكتورة كيرستين تيليش، أخصائى أمراض الجهاز الهضمى وأستاذ الطب فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، لـ Healthline إن الدراسة هى أحدث بحث يظهر آثار الوخز بالإبر على الجهاز الهضمى، بما فى ذلك العلاج الناجح للإمساك.

مضيفة أنه كانت معظم الدراسات التى تبحث فى أعراض الجهاز الهضمى صغيرة، لذا من المفيد البدء فى رؤية تجارب سريرية كبيرة مع التوزيع العشوائى ومجموعة تحكم.

وقد يعالج أخصائيو الوخز بالإبر حالات مثل عسر الهضم عن طريق إدخال إبر بعيدة عن مصدر المشكلة فهناك نقطتان للوخز بالإبر على العجل الخارجى أسفل الركبة، وهو أمر رائع حقًا فى مشاكل الجهاز الهضمى، وعلى الرسغ الداخلى لملء البطن.