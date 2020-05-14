شكرا لقرائتكم خبر عن قد تفقد عينها اليسرى .. قصة طفلة أصيبت بسرطان شبكية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظت شيلبي سيمكينز وريان دينهام، أن ابنتها التي تدعي ديلا روز يظهر في عينها حول، مع احمرار شديد، مما تسبب في شعورهم بالقلق، والرغبة في معرفة السبب، وبالفعل خضعت الطفلة لأشعة مقطعية على العين وثبت أنها تعاني من السرطان، ونشرت هذه القصة جريدة " mirror." .

مثل جميع الأمهات والآباء الجدد ، كانوا أهل ديلا يهتمون بالتقاط صورًا كثيرة لطفلتهم الأولى، وتسجيل كل لحظة سعيدة وجديدة وغريبة من خلال فيديو أو صورة للذكرى.



طفلة تعاني من السرطان

وفي يوما ما ، وبعد أن قامت الأم بإرضاع الطفلة ، وقام الأب بالتقاط صورة جديدة لها لاحظوا أن هناك شيء خطأ في مظهر العين، وقرروا الذهاب للطبيب لمعرفة إذا كانت الطفلة بالفعل تعاني من مشكلة ما أم لا، وطلب الطبيب أشعة مقطعية علي العين، وثبت أنها تعاني من سرطان.

قالت الأم التي تدعي شيلبي وتبلغ من العمر 26 عاما، أن طفلتها ظهرت في إحدى الصور بالحول، وأصبحت لا تستطيع أن ترى جيدا، كما أنها عانت من ظهور علامات في العين كالاحمرار الشديد.



سرطان شبكية العين

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وأكملت الأم أنها في البداية اعتقدت أن هذه المشكلة ربما تكون التهاب في عصب العين، وذكرت هذا التشخيص للطبيب، ولكنه أكد أن طفلتها تعاني من سرطان في شبكية العين.

وقام أخصائي العيون بإرسالها لجراح عيون، وأجرت ديلا المزيد من الفحوصات، وثبت أنها تعاني من سرطان الشبكية، وأكد الأطباء أن هذا النوع من السرطان يأتي نتيجة لخلل في جين معين، ويؤثر علي الأطفال بشكل ملحوظ.





طفلة مصابة بسرطان

وقام الأطباء بإجراء فحص إضافي، هو فحص الورم، الذي تم تصنيفه على أنه المجموعة E ، وهذا يعني أنه كبير في الحجم، وهناك فرص قليلة للحفاظ علي العين.

وأوضحت الأم شيلبي، أننا اقترحنا علي الطبيب، إزالة عينيها اليسرى أو خضوعها للعلاج الكيميائي ، وكان الاختيار الطبي في العلاج هو إزالة العين اليسري ووضع عين صناعية بشكل مؤقت، مع إتباع برتوكول معين من العلاج.