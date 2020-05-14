شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لسانوفى: يجب أن يصل أى لقاح لفيروس كورونا لجميع المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بول هدسون الرئيس التنفيذي لشركة سانوفى، اليوم الخميس، إن من الضرورى أن يصل أي لقاح لفيروس كورونا إلى جميع المناطق، وذلك بعد ساعات من لوم تلقته شركة الأدوية العملاقة من الحكومة الفرنسية بسبب إشارة إلي أن بعض الدول قد تحظى بالأولوية.

وأضاف هدسون أنه يأسف لأن تصريحاته التي أدلى بها أمس الأربعاء، عن أن أي لقاح تطوره سانوفي في الولايات المتحدة قد يذهب أولا للمرضى الأمريكيين قد أثارت مثل هذه العاصفة.

لكنه تابع قائلا إن هناك حاجة لنقاش حقيقي في أوروبا بشأن كيفية تحرك دول الاتحاد الأوروبي أسرع بشكل جماعي سعيا إلى لقاح جديد وإن سانوفي تحث التكتل منذ أشهر على هذا.