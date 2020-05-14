شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. الأشعة السينية على البطن لتشخيص مرض كرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لطبيبك الاختيار بين العديد من الاختبارات والفحوصات لتشخيص مرض كرون أو التهاب الأمعاء وتتبعه، ومن هذه الاختبارات وأكثرها شيوعًا الأشعة السينية على البطن، التى تساعد على رؤية أجزاء من الجهاز الهضمى لا يمكن أن تظهرها الاختبارات الأخرى، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأشعة السينية على البطن التى تساعد طبيبك لتشخيص مرض كرون، وفقاَ لموقع webmd.



مرض كرون

والأشعة السينية على البطن ليست أشعة سينية عادية، حيث يستخدم فيها منظار الفلور، ستحصل إما على مشروب أو حقنة شرجية تحتوى على الباريوم أو اليود، تلتصق هاتان المادتان بجدران الأمعاء وتسهل رؤيتهما من الأشعة السينية العادية، يتم إرسال الأشعة السينية إلى آلة خاصة تحولها إلى فيديو وترسلها إلى شاشة شبيهة بالتلفزيون، وهذا يتيح لأخصائي الأشعة اتباع اليود من خلال الجهاز الهضمى.

أنواع الأشعة السينية للبطن لتشخيص مرض كرون

-سلسلة GI العليا أو ابتلاع الباريوم أو أشعة سينية متباينة، يُظهر هذا النوع من الأشعة السينية للطبيب المرىء والمعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ستحصل على مشروب طعم طباشيرى مصنوع من الباريوم والماء يكسو الجدران الداخلية للمرىء والأمعاء.

-دراسات التباين الهوائى أو التباين المزدوج: للحصول على صورة أكثر تفصيلاً، قد يضيف الطبيب بلورات صودا الخبز إلى مشروب الباريوم.

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-متابعة الأمعاء الدقيقة: يقوم الأطباء بهذا الاختبار عادة بعد سلسلة الجهاز الهضمى العلوى لإظهار تفاصيل الأمعاء الدقيقة ستشرب مشروبًا من الباريوم أو اليود لتغطية جدران الأمعاء وتساعد على ظهور مناطق المشاكل في الأشعة السينية.

-الحقن السفلى من سلسلة الجهاز الهضمى أو حقنة الباريوم: يساعد هذا الطبيب على رؤية القولون الأيمن، والقولون الأيسر وجميع أجزاء الأمعاء الغليظة، يمكن أن يظهر أيضًا الزائدة الدودية ونهاية الأمعاء الدقيقة، بدلاً من شرب مزيج الباريوم والماء، ستحصل عليه كحقنة شرجية.

كيف تستعد لاختبار الأشعة السينية للبطن؟

عادة ما يشمل التحضير لاختبارات الجهاز الهضمى العلوى أو الجهاز الهضمى السفلى اتباع نظام غذائى منخفض الألياف لمدة 2 إلى 3 أيام قبل الاختبار، وعدم التدخين لمدة 12 إلى 24 ساعة قبل الاختبار وعدم تناول بعض الأدوية لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل الاختبار، وعدم تناول أى شىء لمدة 12 ساعة قبل الاختبار، لكن لا تتوقف عن تناول أي أدوية دون مناقشتها مع طبيبك أولاً.

عادة ما يشمل التحضير الإضافى لاختبار الجهاز الهضمى السفلى أخذ المسهلات عن طريق الفم وحقنة شرجية فى الليلة السابقة للاختبار، اتبع بعناية التعليمات السابقة للاختبار التى قدمها لك طبيبك.